Trainer in Dänemark Das sagt Uwe Rösler über Fortuna und seinen neuen Job

Wir erwischen Uwe Rösler gerade in einem ungünstigen Moment. Die Handwerker sind da – und das kann in Spanien sogar noch spannender werden als in Deutschland. Aber höflich, wie Rösler nun einmal ist, bügelt er einen am Telefon dennoch nicht ab. „Quatschen wir doch einfach morgen Vormittag“, schlägt der frühere Fortuna-Trainer von seinem Haus auf Mallorca aus vor. Und so klappt es dann auch. Und es wird, wie eigentlich immer bei einem Gespräch mit dem 54-Jährigen, alles andere als verlorene Zeit.