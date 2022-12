„Überrascht, traurig und bedrückt“ So reagiert Fortunas U23-Trainer auf den baldigen Schaefer-Abschied

Wie genau Nico Michaty in dem Moment reagierte, als ihn Fortunas Nachwuchschef Frank Schaefer über seinen baldigen Rückzug in Kenntnis setzte, ist nicht überliefert. Fest steht nur, dass den U23-Trainer die Nachricht genauso unvorbereitet traf wie die Vereinsführung und viele Spieler. „Ich finde es sehr schade und war überrascht, traurig und bedrückt“, berichtet Michaty, der in einem persönlichen Gespräch mit Schaefer von dessen Entschluss erfuhr – schon vor der offiziellen Bekanntgabe. „Ich war in die Entscheidungsfindung aber nicht involviert.“