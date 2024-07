Zuwachs noch während des Trainingslagers? Das sagt Fortuna-Coach Thioune zu seiner Mini-Torwart-Gruppe

Trainer Daniel Thioune will trotz allem – zumindest nach außen hin – nichts von einem solchen Problem wissen. „Ich benötige in den ersten Tagen keine weiteren Torhüter. Die Trainingsform nach der Anreise war direkt so abgestimmt, dass ich nur zwei brauche. Im Testspiel benötige ich sogar nur einen – und habe trotzdem zwei“, sagt der 49-Jährige. Damit mag er richtig liegen; dass Fortuna allerdings relativ zügig zwei neue Schlussmänner verpflichten muss, ist trotz der bemerkenswerten Anpassungsgabe von Thioune an temporär ungünstige Situationen klar.