Wie geht es nach dem Relegations-Drama weiter? Das sagt Fortuna-Trainer Thioune über seine Zukunft in Düsseldorf

Als Daniel Thioune in der Nacht von Montag auf Dienstag im Rahmen der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum sein Statement zum verpassten Bundesliga-Aufstieg abgibt, merkt man ihm seine Enttäuschung, seine Leere mit jedem Wort und jeder noch so kleinen Geste an. Das kann dem Trainer von Fortuna in diesem Moment – und auch danach – beileibe niemand verdenken, im Gegenteil: Es ist nur allzu menschlich. Allerdings trifft der 49-Jährige plötzlich eine Aussage, in die man durchaus etwaige Abschiedsgedanken hineininterpretieren kann.