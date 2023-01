Wann verlängert der Cheftrainer? Das sagt Thioune über seine Zukunft bei Fortuna

Doch Thioune macht auch eine klare Ansage. „In der Offenheit aber auch: Das eine sind vertragliche Dinge, das andere sind natürlich auch sportliche Perspektiven, die man einfach auch haben muss. Wie geht es weiter? Was passiert am 1. Juli? Wo soll der Weg hingehen? Wie können Kaderveränderungen aussehen? Dass es im besten Fall auch wahrscheinlicher wird, die Liga zu verlassen. Da sind wir permanent im Austausch. Ich würde mich freuen, noch lange in Düsseldorf zu bleiben – das steht außer Frage“, sagt er. „Es ist schon ein positives Zeichen, dass man mit mir so vorzeitig in die Zukunft gehen möchte. Ich weiß dieses Bekenntnis sehr wertzuschätzen. Aber andersrum ist es auch ein Bekenntnis von meiner Seite aus, dass mein Ziel, in der Ersten Liga als Trainer arbeiten zu dürfen, ja auch nur perspektivisch über die Fortuna dann irgendwann eintreten kann.“