Unruhiges Publikum gegen Dresden : Das sagt Thioune zu vereinzelten Pfiffen der Fortuna-Fans

Düsseldorf Fortuna konnte im Heimspiel gegen Dresden die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllen. Besonders vor der zwischenzeitlichen Führung wurde es auf den Rängen in der Arena unruhig, vereinzelt waren sogar Pfiffe zu vernehmen. Was Trainer Daniel Thioune dazu sagt.

Etwas genervt wirkte Daniel Thioune einige Minuten nach der Partie gegen Dynamo Dresden schon. Mal wieder hatte seine Mannschaft eine komfortable Führung leichtfertig aus der Hand gegeben. Und eigentlich war die Geschichte an diesem Freitagabend ja schon geschrieben: Ein Sieg und Fortuna wäre der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen gewesen. So verschiebt sich diese Gewissheit um mindestens eine Woche – unnötigerweise.

Der Trainer weiter: „Dennoch betrachte ich das Glas als halbvoll. Vor zehn Spieltagen hätten wir uns eine Situation gewünscht, in der wir acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Aber klar, so etwas nehme ich als Trainer mit, weil es sicher auch meine Aufgabe ist, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Final scheint mir das noch nicht endgültig gelungen zu sein.“

Der Trainer ist maximal bemüht, die vereinzelten kritischen Stimmen auf der Tribüne bestmöglich einzuordnen. „Fußball geht mit einer gewissen Erwartungshaltung einher. Und wenn man die vergangenen Heimspiele sieht – die waren jetzt nicht so schlecht von uns“, sagt er. „Klar dürfen die Fans kritisch sein. Das ist absolut berechtigt. Aber man merkt ja auch, dass es nicht unbedingt auf den Erfolg einzahlt. Das stärkt nicht die Selbstsicherheit. Deshalb hebe ich auch immer das Spiel in Paderborn oder gegen Schalke lobend hervor. Was da an Unterstützung da war.“