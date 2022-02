Gegentor in letzter Sekunde verschuldet : Das sagt Preußer zum Mega-Bock von Tanaka

Kiel Fortuna hat auch gegen Kiel mal wieder ein Spiel kurz vor Schluss aus der Hand gegeben. Hauptschuldiger an diesem späten Nackenschlag war eindeutig Ao Tanaka, der die Situation gleich dreimal hätte besser lösen können. Was sein Trainer zu dem spielentscheidenden Fehler des Japaners sagt.

Fortuna und die späten Gegentore – es ist eine Geschichte für sich. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison gibt man Punkte wegen Unkonzentriertheiten in der Nachspielzeit aus der Hand. Das aktuelle Beispiel: Der Treffer von Jonas Sterner in der letzten Aktion des Spiels am vergangenen Sonntag zur 0:1-Pleite bei Holstein Kiel.

Erneut war es dabei ein krasser individueller Fehler, der den Düsseldorfern zum Verhängnis wurde. Eigentlich rechnete schon jeder mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Patrick Alt. Und der wäre auch jeden Augenblick gekommen, hätte Ao Tanaka das Spiel nicht noch einmal scharf gemacht.

In der dritten Minute der Nachspielzeit vertändelte er in der eigenen Vorwärtsbewegung im Mittelfeld nicht nur leichtfertig den Ball. Anschließend verpasste es der junge Japaner auch, das notwendige taktische Foul zu ziehen. Und dann verlor er noch in der unmittelbaren Szene vor dem Traumtor von Sterner das entscheidende Kopfballduell. Eine rundum gebrauchte letzte Spielminute für den Düsseldorfer Sommerzugang.

Ao Tanaka, in Japan ein Superstar, in Düsseldorf noch nicht einmal im Recall. Viel mehr dürfte es Fortuna aber schmerzen, dass man sich abermals nicht für eine anständige Leistung belohnen konnte. „Ich bin mit der Einstellung und der Herangehensweise zufrieden. Aber das Ergebnis ist natürlich schwer zu ertragen“, sagte Christian Preußer unmittelbar nach der Begegnung. „Das ist natürlich ein richtiger Nackenschlag. Aber wir müssen nun mental stark bleiben.“

Das gilt natürlich auch für Tanaka. Der 22-Jährige kauerte nach Abpfiff auf dem Rasen und musste von seinen Mitspielern getröstet werden. Fortunas Trainer nimmt seinen Mittelfeldspieler indes in Schutz. „Ich kann mich an einige Szenen erinnern, in denen wir nach Fehlern Gegentore bekommen haben. Das war sicherlich auch ein solcher Fehler“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Individuelle Fehler gehören dazu, und so ist es auch erklärbar, dass wir dann doch noch ein Gegentor bekommen. Aber wir können die Situation danach auch weiterhin noch verteidigen. Wir werden das nun mit ihm zusammen hinbekommen.“

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird sich Preußer sehr über Tanaka ärgern – dass er diese Kritik allerdings intern hält, ist durchaus löblich. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass die Situation für den taumelnden Zweitligisten immer prekärer wird. Schon ein Remis des SV Sandhausen am kommenden Dienstag im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC würde für Fortuna den Relegationsrang bedeuten.