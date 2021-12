Das sagt der Trainer über die Krise : Wie Preußer doch noch die Wende bei Fortuna schaffen will

Düsseldorf Zweitligist Fortuna steckt immer tiefer im Abstiegskampf fest. Trainer Christian Preußer glaubt noch immer daran, die Schalter in Düsseldorf umlegen zu können. Öffentliche Forderungen will er keine stellen. Im neuen Jahr soll es indes ein paar Veränderungen beim Team geben. Was er jetzt plant.