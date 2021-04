Fortuna zeigt Herz : Das sagt Pledl zu seiner Vertragsverlängerung

Düsseldorf Fortuna hat den Vertrag mit Thomas Pledl um ein weiteres Jahr verlängert. Und das, obwohl niemand absehen kann, wann der 26-Jährige wieder Fußballspielen kann. Warum der Klub dennoch zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Noch weiß niemand, wann er wieder Fußball mit seinen Teamkollegen spielen kann. Erschwerend hinzu kam, dass sein Vertrag am Ende der laufenden Saison auslief. Für eine Verlängerung seines Kontrakts konnte er sich also nicht mehr empfehlen. Doch Fortuna bewies Herz – und verlängerte den Vertrag mit ihrem Langzeitverletzten.

„Fortunen halten zusammen – vor allem in schweren Zeiten. In dieser Zeit, die für Toni die vielleicht schwierigste in seiner Karriere ist, wollten wir ihm Planungssicherheit verschaffen, damit er sich voll und ganz auf seine Reha und seinen Weg zum Comeback konzentrieren kann“, erklärt Sportvorstand Uwe Klein die Vertragsverlängerung auf einer vereinseigenen Mitteilung. „Toni hat in dieser Saison durch seine sechs Torvorlagen, vor allem aber durch seine große Einsatzbereitschaft immer wieder bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein kann.“