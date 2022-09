„Lasse mich nicht treiben“ : Das sagt Thioune zur Kritik an den Leistungsschwankungen

Düsseldorf Fortuna ist in ihren Ergebnissen noch zu inkonstant. So ist auch nach neun Spielen noch nicht klar, in welche Richtung es für den Düsseldorfer Zweitligisten in dieser Saison geht. Daniel Thioune warnt aber davor, Dinge zu negativ zu reden. Was jetzt gefragt sein wird.

So wirklich weiß auch Daniel Thioune nach einem knappen Viertel der Saison noch nicht, wohin die Reise für Fortuna in der Tabelle hingeht. Noch befinden sich die Düsseldorfer im oberen Drittel der Tabelle, vier Punkte Abstand auf Rang drei, sechs Zähler auf Platz 16. Die Saison der Fortuna befindet sich momentan auf dem Scheideweg. Wohin geht die Reise? Nach den kommenden Partien wird wohl mehr Klarheit darüber herrschen.

Nichtsdestotrotz ist die Stimmung im Team ein wenig angeschlagen. Das liegt vor allem daran, dass die Spieler selbst angeschlagen sind. In der vergangenen Woche konnte ein knappes Dutzend nicht mittrainieren. Das schlägt natürlich aufs Gemüt. Hinzu kommt, dass man gegen den Hamburger SV chancenlos war. Mit einer Notelf gegen das wahrscheinlich beste Team der Liga. Aber eben einfach chancenlos. „Ich habe mich in den Zeiten, in denen die Ergebnisse besser waren als aktuell, nicht treiben lassen. Und jetzt lasse ich mich auch nicht treiben“, sagt Thioune.

Aber auch der Trainer weiß, dass das Pendel auch schnell in die andere Richtung ausschlagen kann. Der 48-Jährige ist in diesen Tagen vor allem auch als Psychologe gefragt. Das Motto: Köpfe freibekommen. „Grundsätzlich muss ich jeden Tag eine neue Bewertung von dem Ist-Zustand vornehmen. Ich bin genauso ambitioniert wie alle anderen auch“, sagt er. „Ich hinterfrage Dinge, ich hinterfrage Verletzungen, ich hinterfrage Matchpläne inhaltlich und in der Umsetzung.“

