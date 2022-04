Nach Profi-Debüt : Das sagt Takashi Uchino über seine Zukunft bei Fortuna

Exklusiv Düsseldorf Takashi Uchino hat kürzlich nicht nur sein Profidebüt für Fortuna gefeiert, sondern spielte erstmals auch für die japanische U21-Nationalmannschaft. Welche Erfahrung der Rechtsverteidiger auf seiner Länderspielreise gemacht hat und wie er seine Saison bewertet.

Als Takashi Uchino am Mittwochabend wieder in Düsseldorf eintraf, war das große Abenteuer beendet. Knapp eine Woche lang befand sich der Rechtsverteidiger von Fortunas Regionalliga-Fußballern auf Länderspielreise mit der japanischen U21-Nationalmannschaft – zum ersten Mal überhaupt. In den beiden Partien gegen Kroatien (1:0) und Katar (2:0) wurde der Jungspund jeweils eingewechselt, am Dienstag stand er beim 1:0-Sieg gegen Saudi-Arabien in der Startelf und spielte durch.