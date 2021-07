Bunk und Savic bei den Profis : Das sagt Sportvorstand Klein zu Fortunas Nachwuchsarbeit

Düsseldorf Gleich eine Reihe von Spielern aus den eigenen Reihen sind in diesen Tagen im Trainingslager der Profis im österreichischen Bad Leonfelden dabei. Was Sportvorstand Uwe Klein über die Ausbildung von Talenten sagt. Welche Spieler auf Dauer den Durchbruch schaffen können.

Für Fortunas U23 geht es bald wieder los. Bereits am kommenden Freitag beginnt die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Regionalliga West – zunächst mit medizinischen Untersuchungen und dem obligatorischen Laktattest. Das erste Mannschaftstraining absolviert die „Zwote“ dann am Samstag.

Nach der kräftezehrenden vergangenen Saison ging es in der Sommerpause vor allem darum, die Akkus wieder aufzuladen und den Kompf freizubekommen. Der Schlussspurt in der Liga verlief eher semioptimal. Schlussendlich belegte die Mannschaft von Trainer Nico Michaty den neunten Rang. „Das war ein Stück weit normal. Wir haben am Ende der Saison einige Spieler zu den Profis hochgezogen“, erklärt Sportvorstand Uwe Klein im F95-TV-Interview diesen kleinen Einbruch.

Wegen der Corona-Schutzbestimmung durften diese Spieler dann nicht mehr für die U23 auflaufen. Demzufolge fehlten der U23 im Schlussspurt einige wichtige Spieler. „Man muss da wirklich loben, was in der U23 im vergangenen Jahr außergewöhnliches geleistet wurde. Da muss man dem gesamten Trainerteam um Nico Michaty, Lukas Sinkiewicz und Lumpi Lambertz ein großes Lob aussprechen“, sagt Klein. „Aber auch die anderen Nachwuchsmannschaften wie die U19 mit Trainer Sinisa Suker und U17 mit Trainer Jens Langeneke haben einen richtig guten Job gemacht. Gerade in der Phase, als kein Spielbetrieb möglich war.“

Die ersten Früchte erntet Fortuna momentan. Cheftrainer Christian Preußer nahm die beiden Jugendlichen Daniel Bunk und David Savic mit ins Trainingslager, außerdem auch die U23-Spieler Tim Oberdorf und Phil Sieben. „Uns freut es sehr, dass im Nachwuchsleistungszentrum sehr gute Arbeit geleistet wird“, sagt Klein. „Es ist toll, dass der eine oder andere jetzt auch nachrückt.“