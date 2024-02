Noch kein Sieg in der Rückrunde Das sagt Sportvorstand Allofs zur sportlichen Lage von Fortuna

Klaus Allofs ist immer um Contenance bemüht. Selbst in Situationen, in denen andere sehr sicher an die Decke gehen würden. Man sieht indes an dem Grad seines Lächeln schon ganz gut, wie sehr es in ihm innerlich arbeitet. Die vergangenen Tage waren für den 67-Jährigen durchaus ein besonderer Stresstest. Bereits rund um den Pokalerfolg im Viertelfinale beim FC St. Pauli musste sich der Sportvorstand bei den Feierlichkeiten zurückhalten. Eine Erkältung war nun zur Bronchitis geworden, weshalb er auch alle Aktivitäten rund um Karneval gestrichen hatte. Seiner Genesung wenig zuträglich waren die Auftritte von Fortuna in der Zweiten Liga.