Stürmer lobt Fortuna-Fans : Das sagt Allofs zu einem Verbleib von Kownacki

Dawid Kownacki erzielt das 1:0 gegen Paderborn. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Dawid Kownacki entpuppt sich in der Frühphase der Saison als ein Schlüsselspieler der Fortuna. Damit, dass es zu einem solchen Comeback kommen würde, hätten wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Nun spricht vieles dafür, dass er in dieser Saison in Düsseldorf bleibt. Was Klaus Allofs dazu sagt.