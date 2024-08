Die Zweite Liga beginnt Das sagt Fortuna-Sportdirektor Weber vor dem Saisonstart in Darmstadt

Für Christian Weber sind es „dynamische“ Tage. So sagt man derzeit ganz gerne in der Fußballbranche. Gemeint ist damit die Phase im Transfergebaren, in der alles und nichts passieren kann. Bei Fortuna passiert einiges, manches auch etwas unerwartet. Wenngleich der Transfer von Yannik Engelhardt schon etwas länger in der Luft lag. Doch das eine bedingt oft das andere. Nach dem Abgang des 23-Jährigen ist nun nach Informationen unserer Redaktion erklärtes Ziel der Verantwortlichen, einen anderen Spieler unbedingt zu halten.