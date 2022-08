Fortunas Sportdirektor : Das sagt Weber über Kownacki und Saisonziele

Düsseldorf Als Jorrit Hendrix bei Fortuna unterschrieb, erklärte der Niederländer ehrlich, nur im Aufstiegsfall länger bleiben zu wollen. Doch wie verhält es sich nun bei den Vertragsgesprächen mit Dawid Kownacki? Wir haben mit Sportdirektor Christian Weber gesprochen, und dabei ging es zudem um Saisonziele.

Zwei Tage später präzisierte Allofs‘ „rechte Hand“ das Vorhaben. Danach gefragt, ob Fortuna die Verlängerung mit Kownacki auch im Falle des Verbleibs in der Zweiten Liga plane, betonte Christian Weber: „Definitiv. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen dürfen, in jedem Fall aufzusteigen. Dementsprechend sind wir sehr darum bemüht, mit jedem Spieler, ob intern oder extern, Verträge für beide Szenarien zu erstellen.“

Bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September sei darüber hinaus mit keinen weiteren Aktivitäten Fortunas mehr zu rechnen. „Wir sind mit unserem Kader so zufrieden. wie er ist, und wollen ihn genau so zusammenhalten.“ Somit seien auch keine Abgänge, und sei es auch nur auf Leihbasis, mehr geplant: „Wir haben nichts in der Pipeline. Wir sind ambitioniert und haben Ziele. Dafür brauchen wir einen guten und ausreichend großen Kader.“