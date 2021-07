Mittelfeld-Hoffnung Shinta Appelkamp : „Fortuna hat immer den Anspruch, oben mitzuspielen“

Düsseldorf Shinta Appelkamp ist gleich in seinem ersten Profijahr zu einem der Spieler der Saison bei Fortuna geworden. Diesen Eindruck will er unbedingt bestätigen und erneut eine Hauptrolle spielen. Welche Ziele er hat. Ob er sich schon die Kapitänsbinde zutraut.

Am Anfang der vergangenen Saison haben wohl nur die wenigsten erahnt, welche Entwicklung Shinta Appelkamp nehmen würde. Der 20-Jährige hat in seinem ersten Jahr in der Zweiten Liga viele Höhen, aber auch einige Rückschläge erlebt. Es ist viel passiert. Der Mittelfeldakteur über...

...die Frage, ob er Druck verspürt: „Nein.“

...die Olympischen Spiele: „Ich werde mir das natürlich ansehen. Aber es ist nicht so, dass ich traurig vor dem Fernseher sitzen werde. Es ist alles total okay so.“

...die Ziele für die neue Saison: „Fortuna Düsseldorf hat immer den Anspruch, oben mitzuspielen. Wir haben aber noch kein konkretes Ziel besprochen.“

...die Kapitänsbinde: „Klar will ich auch Verantwortung übernehmen auf dem Platz. Das werde ich schon alleine wegen meiner zentralen Position. Aber die Binde wird am Ende wohl eher ein älterer Spieler tragen – und das ist auch vollkommen richtig so.“

...seine Position auf dem Feld: „Ich bin Achter, auf der Position möchte ich auch gerne spielen. Darüber habe ich auch mit dem Trainer gesprochen und er sieht es genauso. Es war völlig in Ordnung, dass ich in der vergangenen Saison auch auf anderen Postionen ausgeholfen habe, es ist gut, wenn man möglichst variabel einsetzbar ist. Aber ich sehe mich klar im Zentrum und kann so auch am besten meine Stärken ausspielen.“

...seine Zeit zur Erholung: „Die 14 Tage frei habe ich gebraucht. War es zu wenig? Nein, das passt schon so. Jetzt hole ich mir noch in den nächsten Tage die nötige Frische, um ordentlich in die Saison zu starten. Zu wenig Zeit zur Erholung war das nicht. Ich bin ja noch jung, das haut schon so hin.“

...seine Wünsche für die Saison: „Über allem steht, dass ich möglichst verletzungsfrei durch die Saison komme. Ich werde noch besser auf meinen Körper hören. Ich habe sehr viel gelernt in der vergangenen Saison, habe nicht alles immer richtig eingeschätzt. Mich hat es dennoch weitergebracht, vor allem mental bin ich dadurch stärker geworden.“

...Mechanismen, wie er versucht mit den Erwartungen umzugehen: „Ich versuche das alles ganz easy zu sehen. Ich bin ja erst 20 Jahre. Jeder macht Fehler. Ich werde sicher auch eine Phase erleben, wo nicht alles rund läuft. Auf so eine Phase muss man vorbereitet sein und das bin ich auch. Es gibt hier auch Ansprechpartner im Verein, die für einen da sind. Ich habe ein stabiles Umfeld. Ich fühle mich richtig wohl hier bei Fortuna.“