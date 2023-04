„Kassiere lieber ein Gegentor, aber gewinne“ Das sagt Fortuna-Talent Corsten über die Defensivserie der „Zwoten“

Tim Corsten ist einer der Garanten für die unglaubliche Serie von Fortunas Regionalliga-Fußballern. Bei der 1:5-Heimklatsche gegen den 1. FC Kaan-Marienborn war der Innenverteidiger noch ausgefallen – danach kehrte er in die Startelf zurück, und die Defensive stabilisierte sich umgehend. So sehr, dass das Team von Trainer Nico Michaty in den fünf folgenden Spielen ohne Gegentor blieb. Zuletzt auch beim 0:0 am vergangenen Samstag gegen Fortuna Köln. Mit dabei: Corsten, der erneut für Sicherheit in der Innenverteidigung sorgte.