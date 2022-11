Nummer eins in der Hinrunde Das sagt Karbownik über eine Zukunft bei Fortuna

„Ich freue mich riesig für Dawid“, sagt Karbownik tags darauf strahlend. „Mit so einem Grund ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich ein WM-Spiel unserer Mannschaft allein gucken muss.“ Ist es nicht sogar so, dass Bruno praktisch sein kleiner Bruder ist? Schließlich hatte Kownacki kürzlich bei einem Interview gesagt, er kümmere sich so gern um seinen jungen Kollegen Karbownik, dass er sich wie dessen Vater fühle. „Ganz so ist es nun doch nicht“, sagt der 21-Jährige, als er darauf angesprochen wird. „Dawid ist schließlich nur vier Jahre älter als ich. Sagen wir, ich fühle mich jetzt als Brunos Onkel, denn Dawid ist wie ein großer Bruder für mich.“