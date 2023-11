Vize-Kapitän Sobottka über 0:1-Pleite in Fürth „Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft“

Fürth · Fortuna geht in die Länderspielpause mit einem sportlichen Knick – zwei Niederlagen in Folge, rein personell pfeift die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune aus dem letzten Loch. Wie Marcel Sobottka den Auftritt bei den Franken bewertet. Was ihm gefehlt hat.

13.11.2023 , 14:04 Uhr

21 Bilder „Heute waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft“ 21 Bilder Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

(gic/jol)