„Wird für uns sehr schwierig“ Das sagt Leverkusen-Kapitän Hradecky zum Fortuna-Los im Pokal

Lukas Hradecky redet nicht lange um den heißen Brei herum. Der Kapitän will mit Bayer Leverkusen unbedingt den ersten Titel seit 1993 gewinnen. „Es wäre schon eine Enttäuschung aus der jetzigen Sicht, Ende Mai nicht irgendetwas in den Händen zu halten. So ehrlich muss man sein“, sagte der 34 Jahre alte Torhüter jüngst im Interview dem Fachmagazin „Kicker“.