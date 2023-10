Sportvorstand Allofs zur Premiere von „Fortuna für alle“ „Genau da wollen wir hin, alles Andere ist zu wenig“

Als Klaus Allofs spät am Abend in die Interviewzone der Arena kommt, ist er ein wenig gezeichnet von den Stunden zuvor. Irgendwie schon erschöpft, aber auch kolossal erleichtert und auf positive Weise mitgenommen von unzähligen Gesprächen und Umarmungen von Spielern. „Das sind außergewöhnliche Tage, die man als Verantwortlicher, aber auch als Zuschauer und als Spieler nicht so häufig erlebt“, sagt Fortunas Sportvorstand nach dem denkwürdigen 4:3 über den 1. FC Kaiserslautern. „Daher kann es nichts Schöneres geben, als dass heute wirklich 52.000 dabei waren und dass sie, die Lauterer natürlich ausgenommen, auf diese Weise belohnt worden sind.“