Sportvorstand über Auftakt in Zweiter Liga : Das sagt Allofs zum Saisonstart von Fortuna

Foto: dpa/Marius Becker 29 Bilder Das ist Klaus Allofs

Düsseldorf Ein offizielles Saisonziel gibt es nicht. Gleichwohl sind die Erwartungen bei Fortuna gehoben. So schnell es geht, soll der Aufstieg in die Bundesliga realisiert werden. Einen Traumstart in die Saison hat Daniel Thioune mit seinem Team nicht hingelegt. Was der Sportvorstand dazu sagt.