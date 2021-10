Vorstand über Zukunft des Zweitligisten : Dieses Ziel gibt Allofs für Fortuna aus

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen den KSC aussehen

Düsseldorf Klaus Allofs ist seit mehr als einem Jahr Vorstand bei Fortuna. Der Verein müht sich nach wie vor, seine Rolle in der Zweiten Liga zu finden. Doch der 64-Jährige denkt weiter groß – langfristig zumindest. Was er von Trainer Christian Preußer hält. Was er bei „F95“ anmahnt.