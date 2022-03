Wechsel schon in diesem Sommer? : Das sagt Narey zu einem Verbleib bei Fortuna

Foto: Christof Wolff 9 Bilder Das ist Khaled Narey

Exklusiv Düsseldorf Khaled Narey ist in der laufenden Saison der beste Scorer bei Fortuna. Doch seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten. Mehrere Erstligisten sind an seinen Diensten interessiert. Was er selbst dazu sagt. Welche Ziele er noch hat. Und ob Fortuna bereits mit ihm über eine Verlängerung gesprochen hat.