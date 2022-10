Von den Fortuna-Fans gefeiert : Das sagt Jubilar Bodzek zu den Sprechchören

Karlsruhe Auch beim Karlsruher SC wechselte Trainer Daniel Thioune wieder Adam Bodzek ein. Die Fortuna-Legende wurde von den Fans in der Kurve gefeiert. In Baden durfte der Kurzzeit-Rückkehrer zudem doch noch ein nicht mehr für möglich gehaltenes Jubiläum feiern.

In der 88. Minute des Spiels zwischen dem Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf hätte auch ein Mensch ohne Augenlicht sofort gewusst, was gerade passiert war. Der Gästeblock wurde plötzlich richtig laut und stimmte den Namen eines Spielers an, der gerade von Trainer Daniel Thioune eingewechselt wurde.

Adam Bodzek blieb cool wie immer, spielte noch ein, zwei fehlerfreie Pässe und half dabei mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten. „Die Reaktion der Fans hat mich natürlich gefreut – besser so, als wenn sie pfeifen würden“, sagte der ehemalige Düsseldorfer Kapitän auf Nachfrage unserer Redaktion mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.

Der 37-Jährige hatte schließlich auch allen Grund zur Freude. Fortuna hatte mit ihm nicht nur den zweiten Sieg in Folge geholt, er feierte in Karlsruhe auch seinen 300. Pflichtspiel-Einsatz für Klub. Dass er dieses Jubiläum doch noch feiern kann, hätte so am Ende der vergangenen Saison nicht mehr vermutet werden können. „Ich will das aber relativ kleinhalten“, sagte er. „Ich habe versucht, mich sehr gut einzubringen. Ich freue mich, dass ich in dieser Woche dabei war, und wir beide Spiele gewonnen haben.“

Stattdessen wollte er nach der Partie lieber die Mannschaft in den Vordergrund stellen. Die zwei Siege in Regensburg und Karlsruhe waren so nach den beiden Niederlagen gegen Darmstadt und Nürnberg nicht zwingend zu erwarten gewesen. Vor allem mit Blick darauf, dass Fortuna vorher nur ein Auswärtsspiel in der Zweiten Liga für sich entscheiden konnte.

Bodzek: „Hut ab, vor den Jungs. Sie sind gut durch die Englischen Woche marschiert. Der Sieg gegen den KSC war absolut verdient. Karlsruhe spielt zu Hause viele lange Bälle, da muss man schnell zur Stelle sein und darf keine freien Füße lassen. Das haben die Jungs über 90 Minuten gut gemacht. Jetzt können sie selbstbewusst nach vorne gucken.“

