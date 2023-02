Vertrag läuft im Sommer aus Das sagt Jona Niemiec zu möglicher Zukunft bei Fortuna

In den offiziellen Geschwindigkeitstabellen der deutschen Profiligen taucht Jona Niemiec nicht auf einem der vorderen Plätze auf, doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Fortunas Youngster diesen Makel beheben wird. Dass der 21-Jährige ein enormes Tempo auf den Platz bringt, hat er in seinen ersten drei Profispielen immerhin unter Beweis gestellt – und in der Regionalliga ist er vor zweieinhalb Wochen sogar nur knapp am bundesweiten Saisonbestwert vorbeigeschrammt. Mit stolzen 36,4 km/h war Niemiec im Spiel der „Zwoten“ gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach unterwegs, diese Zahl übermittelte anschließend jedenfalls der Tracker in seinem Brustgurt.