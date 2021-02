Nach Comeback in der U23 : Das sagt Fortunas Piotrowski zu seiner Corona-Infektion

Düsseldorf „Kuba“ ist zurück – wenn auch erst einmal nur in der zweiten Mannschaft. Beim 1:1 in Lotte machte der polnische U21-Nationalspieler sein erstes Spiel nach fast einem Vierteljahr Corona-Pause und zeigte großes Engagement.

Jetzt freilich gelang Piotrowski wieder die erste Weichenstellung in die richtige Richtung. Beim 1:1 von Fortunas U23 bei den Sportfreunden Lotte feierte der Pole im Regionalliga-Team sein Comeback und machte dabei einen guten Eindruck. U23-Trainer Nico Michaty war sehr zufrieden mit Piotrowskis Leistung – und vor allem mit seiner Einstellung. „Er war sehr motiviert und positiv dabei, hat voll mit angepackt und sich in jeden Zweikampf reingehauen“, lobte der Fußballlehrer.

„Kuba“ selbst war hinterher trotz des mäßigen Resultats der Mannschaft glücklich. „Es war wichtig für mich, diese Minuten zu bekommen“, sagte Piotrowski strahlend. „Seit dem 4. Dezember habe ich ja nicht mehr spielen können. Deshalb ist es klasse, die zweite Mannschaft zu haben, um konditionell und von der ganzen Physis her wieder in Form zu kommen. Es fühlt sich sehr schön an, zurück auf dem Platz zu sein.“

In der desolaten ersten Hälfte zählte „Kuba“ neben Torhüter Dennis Gorka zu den Lichtblicken, weil es ihm immerhin einige Male gelang, eine Verbindung zwischen Defensive und Offensive herzustellen. „Er hat sich gut in den Zonen angeboten, und wenn er den Ball dann direkt tief gespielt hat, kamen wir ja auch zu Möglichkeiten“, sagte Michaty, und der 23-Jährige ergänzte: „Es ist ganz anders als in der Zweiten Liga, eine neue Erfahrung. Aber für mich ist es das Wichtigste, wieder in den Kampfmodus zu kommen. Schön, dass wir zumindest noch einen Punkt geholt haben.“