Was der Abwehrchef jetzt vom Team erwartet : Das sagt Fortuna-Kapitän Hoffmann zum Narey-Theater

Update Düsseldorf Er gibt auf dem Platz und in der Kabine den Ton an bei Fortuna. André Hoffmann ist seit dieser Saison Kapitän beim Düsseldorfer Zweitligisten. Nach der 1:5-Pleite im letzten Testspiel gegen Twente Enschede findet er deutliche Worte. Was er über die Aktion von Khaled Narey denkt.

Bei Fortuna ist Andre Hoffmann seit 2017 unter Vertrag. Zuvor wurde er beim MSV Duisburg ausgebildet, spielte danach bei Hannover. In Düsseldorf hat er sich zu einem der Führungsspieler entwickelt – sein Vertrag läuft bis 2023.Kostenpflichtiger Inhalt In den kommenden Monaten wird es auch im seine Zukunft gehen. Könnte er sich vorstellen, seine Karriere am Rhein zu beenden? Im Mai 2021 sagte er dazu: „Möglich ist das natürlich. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Im Fußball gibt es für nichts garantieren, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Düsseldorf wird definitiv nach meiner Karriere unser Lebensmittelpunkt bleiben.“

Die Ausgangslage hat sich jedenfalls nicht verschlechtert. Seit dieser Saison gibt Hoffmann ganz offiziell auch bei Fortuna den Ton an – als Abwehrchef und Kapitän auf dem Platz und in der Kabine. Dementsprechend stellt er sich auch in Situationen, in denen die Redelust nicht ganz so groß ist. Zum Beispiel nach einer 1:5-Klatsche im letzten Testspiel gegen Twente Enschede. Schon ein deutlicher Stimmungsdämpfer.

„Wir stehen am Ende der Vorbereitung. Schwer zu sagen, wir haben uns die Generalprobe sicherlich anders vorgestellt. Schon ein Stück weit enttäuschend, dass wir auch in der Höhe verloren haben“, sagt Hoffmann. „Die ersten 60 Minuten waren noch ordentlich anzusehen, danach haben wir extrem abgebaut, sollte uns in der Form so nicht passieren. Gerade so zum Abschluss einer Vorbereitung versucht man sich schon ein gutes Gefühl aufzubauen. Das ist uns nicht gelungen. Hat uns einfach gezeigt, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben. Und trotzdem steht fest, dass wir gegen Magdeburg ganz anders auftreten werden.“

Natürlich hat er auch im Blick, was da gerade so um Khaled Narey passiert. „Ich bin ja nicht bei den Gesprächen dabei, ich denke, dass ein Wechselwunsch vorhanden ist, liegt auf der Hand. Was da im Hintergrund läuft kann ich nicht beurteilen. Auch was der Grund war, warum er nicht gespielt hat“, bekundet er. „Er war zuletzt ja immer mal wieder etwas angeschlagen. Ansonsten hat er sich immer in den Trainingseinheiten voll reingehauen und vor allem auch das ganze letzte Jahr war ganz offensichtlich, dass er einen großen Anteil daran hatte, dass wir die Saison doch noch auf Platz 10 abgeschlossen haben.“

Und dennoch hofft Kapitän Hoffmann, dass möglichst schnell Klarheit in die Nummer kommt. „Im Prinzip ist es ja das Geschäft – solange das Transferfenster geöffnet ist, dass es auch immer wieder Veränderungen in einem Kader gibt. In dieser Saison wird es ja so sein, dass wir schon einige Spiele absolviert haben werden, bis nichts mehr verändert werden kann“, sagt Hoffmann.

