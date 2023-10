Nach erstem Saisontreffer Das sagt Iyoha zur Fortuna-Leistung und zu seiner Zukunft

Wenn man an Paralleluniversen glaubt, könnte man annehmen, dass es eine Welt gibt, in der Iyoha das Fortuna-Trikot gar nicht mehr trägt. Denn am 25-Jährigen hing im Sommer offenbar ein dickes „Zu verkaufen“-Schild. Aus dem Plan der Vereinsführung, aus dem gebürtigen Düsseldorfer Bares zu machen, wurde in unserer Realität jedoch nichts. Niemand klopfte an, um die geforderte rund eine Million Euro zu zahlen.