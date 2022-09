Traumtor bei 3:1 gegen Hansa : Das sagt Kownacki zu seiner Zukunft bei Fortuna

Foto: dpa/Jonas Güttler 27 Bilder Das ist Dawid Kownacki

Düsseldorf Mehr als drei Spielzeiten mussten die Fortuna-Fans warten, dass bei Dawid Kownacki der Knoten platzt. Im letzten Vertragsjahr offenbart der 25-Jährige, welche Qualitäten in ihm stecken. Kein Geheimnis, dass Spieler und Verein über eine Verlängerung sprechen. Was der Pole sagt und was der Trainer.