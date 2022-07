Streik-Aktion beim letzten Testspiel : Das sagt Thioune zum Eklat um Fortuna-Profi Narey

Update Düsseldorf Das letzte Testspiel von Fortuna vor dem Saisonstart wurde überschattet vom Eklat um Khaled Narey. Der 27-Jährige hatte Daniel Thioune darüber informiert, dass er sich nicht in der Lage sah, auf dem Feld zu stehen. Wie der Cheftrainer nun reagiert.

Daniel Thioune stand recht zerknirscht da. Das lag ganz sicher an der 1:5-Klatsche im letzten Testspiel kurz vor dem Saisonstart. Acht Tage vor dem Auftaktspiel in der Zweiten Liga gegen den 1. FC Magdeburg hat der niederländische Erstligist Twente Enschede schonungslos aufgezeigt, dass es bei den Düsseldorfer noch ziemliche viele Baustellen gibt.

Doch die schlechte Laune des Trainers resultierte auch aus dem Verhalten eines seiner Spieler. Unmittelbar vor dem Testspiel war Khaled Narey zu Thioune gekommen und hatte den Cheftrainer darüber informiert, dass er sich nicht dazu in der Lage sehe, am Flinger Broich mitzuspielen. Die Bitte des Flügelspielers: Er wolle nicht im Kader stehen.

„Wir müssen sehen, wie wir damit jetzt weiter umgehen“, sagte Thioune und man merkte ihm verständlicherweise bei seinen Formulierungen an, dass er um die richtigen Worte bemüht war. Bloß kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Und so wollte er das Thema möglichst schnell zur Seite schieben: „Vielmehr kann ich dazu gar nicht sagen.“

Doch natürlich ist auch Thioune klar, wie viel Sprengstoff die Nummer in sich birgt. Noch vor dem ersten Spieltag ist er als Krisenmanager gefragt. „Ich weiß nicht, inwieweit die Mannschaft das Thema belastet“, bekundete Thioune. „Ein Spieler will sich verändern. Da bin ich total rational. Wenn wir ihn haben, werden wir mit ihm arbeiten, wenn nicht, steht er eben nicht zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass wir es innerhalb des Teams zum Thema machen werden.“

Und wie soll es nach der Nummer weitergehen? „Für den Augenblick war es sein Wunsch, dass er nicht im Kader steht, dem bin ich entsprochen. Alles weitere – 1:5 sieht nicht gut aus, das macht auch was mit mir. Deshalb beschäftige ich mich erst einmal damit. Morgen, Übermorgen, die nächsten Tage dann wieder mit der Personalie Khaled Narey.“

Die Griechen haben mittlerweile die Voraussetzungen für den Wechsel geschaffen. Nach griechischen Medienberichten soll man unmittelbar vor einer Einigung stehen. Nicht unwahrscheinlich ist: Um nicht noch kurz vor dem Abschluss eine Verletzung zu riskieren, könnte Narey sogar dazu aufgefordert worden sein, sich in den Streik zu begeben. Er selbst war bislang nicht zu einem öffentlichen Statement bereit.

„Was hätten wir machen sollen? Ihn zwingen, heute zu spielen? Wir versuchen, damit jetzt umzugehen“, so Allofs. Wie es weitergeht? „Ich kann nicht in den Kopf von Khaled blicken. Wir müssen jetzt sehen, wie sich das entwickelt.“ Also offen, ob Narey auch im Hinblick auf den Saisonstart beim 1. FC Magdeburg noch immer diese Einstellung vertritt – wenn es bis dahin noch keine Lösung gibt.