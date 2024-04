Nach Erfolg in Wiesbaden Dieses Kompliment macht Fortuna-Trainer Thioune seinem Team

Erfolg macht manchmal auch verdammt müde. Und so saß ein völlig platter Daniel Thioune am späten Samstagabend in der Arena auf Schalke und konnte sich ein klitzekleines Gähnen auf der Tribüne nicht verkneifen. Die Gunst der Stunde war indes zu gut, dass er in den Gelsenkirchenern und dem 1. FC Nürnberg gleich zwei der kommenden Gegner live und in Farbe beobachten konnte.