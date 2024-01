Stürmer schon mit im Trainingslager Das sagt Daferner über seinen Wechsel zu Fortuna

„Wir haben einen Spieler gesucht, der seine Qualitäten schon nachgewiesen hat und dennoch in unseren Budgetrahmen passt“, sagt Sportvorstand Klaus Allofs zum Transfer. „Gerade weil Christoph zuletzt in Nürnberg nicht den besten Lauf hatte, ist seine Motivation groß, in neuem Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden. Wir sind überzeugt, dass dies gelingen wird.“