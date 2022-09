„Als treue Dauerkarteninhaber in Block 155 ärgern wir uns seit Jahren über die katastrophale Akustik in diesem Bereich. Die komplette Stadionmoderation vor den Spielen und in der Halbzeit ist bestenfalls in Wortfetzen zu verstehen. Das ist besonders ärgerlich, wenn beispielsweise besondere Gäste begrüßt oder interviewt werden. Egal ob ehemalige Spieler, das Prinzenpaar, die Toten Hosen oder sonstige Prominenz – es ist im Grunde kein Wort zu verstehen. Das liegt in dem Fall auch nicht an der Lautstärke. Die ist in dem Bereich vollkommen in Ordnung. Bisherige Hinweise an die Fortuna bleiben leider ergebnislos. Und da die Tonqualität seit Jahren so enorm schlecht ist, habe ich zumindest Zweifel, dass es nur am Alter der Anlage liegt.“ (Jörg J.)