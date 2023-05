Zwischen Begeisterung und Skepsis Das sagen die Fortuna-Fans in der Arena zu den Gratisticket-Plänen

Fortuna hat in der vergangenen Woche den Anfang eines neuen Kapitels ihrer Vereinsgeschichte geschrieben und damit nicht nur deutschland-, sondern auch europa- und sogar weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Das innovative Projekt des Zweitligisten, in naher Zukunft den Profifußball für jeden Zuschauer gratis erlebbar zu machen, hat die Szene in Aufruhr versetzt. Auch am Rande des 3:2-Erfolgs gegen den Karlsruher SC waren die Ticketpläne am Sonntag ein großes Gesprächsthema.