1:2 gegen den SC Paderborn Das sagen die Fortuna-Profis zur ersten Heimniederlage 2023

Daniel Thioune, Fortunas Cheftrainer:

„Herzlichen Glückwunsch an Lukas und sein Team. Wenn man die ersten beiden Ligaspiele sieht, hätten man denken können, dass wir von Anfang spielbestimmend in die Partie gehen sollten. Wir haben aber nicht so mutig agiert, aus einer Überzeugung heraus. Ich dachte, wir wären schon einen Schritt weiter.“