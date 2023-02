Nach dem 2:0 gegen Sandhausen Das sagen die Fortunen nach dem zweiten Heimsieg des Jahres

Sandhausens Trainer Alois Schwartz:

„Glückwunsch an Daniel und Glückwunsch Fortuna Düsseldorf zum verdienten Sieg. Fortuna hat am Mittwoch eine sehr gute Partie gespielt, in der es unglücklich für sie lief. Wir haben auch heute eine gute Fortuna gesehen, während wir heute schlecht waren – das muss man so anerkennen.“