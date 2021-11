Fortunas Sportvorstand Uwe Klein:

„Dass es unser schlechtester Saisonauftritt war, würde ich so unterstreichen. Gerade wenn man die erste Hälfte gesehen hat – da hatten wir eine unterirdische Zweikampfquote. Wenn man zu Hansa Rostock fährt und nicht weiß, dass es in erster Linie um das Dagegenhalten geht und so eine Quote abliefert, dann hat man keine Chance, ein Spiel zu gewinnen.“