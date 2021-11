Nochmals Bodzek, der nun gemeinsam mit Oliver Fink Fortunas Zweitliga-Rekordspieler ist (je 199 Einsätze):

„Trotz der Hektik in der zweiten Halbzeit sollten wir den Anspruch haben, besser zu spielen. Wir haben es versucht und haben uns in viele Zweikämpfe geworfen, doch wir waren im Umschaltspiel nicht zielstrebig genug und haben uns so zu wenige Torchancen herausgespielt.“