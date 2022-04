Nochmals Thioune:

„Wir waren heute nicht so kontrolliert im Ballbesitz wie in den letzten Wochen, haben Rostock aber trotzdem vor Probleme gestellt. Die Führung haben wir heute – auch, wenn es in den letzten Wochen nicht viel hieß – gebraucht. In den letzten Wochen hatten wir viel Raumkontrolle durch Ballbesitzfußball, dieses Mal wollten wir eher stabilisieren und defensiv wechseln um Raumkontrolle durch Defensivarbeit zu bekommen. Das ist uns gelungen.“