Florian Kastenmeier, Torwart der Fortuna:

„Für uns war es am Ende extrem enttäuschend, dass wir durch so einen Sonntagsschuss das 1:1 kassiert haben. Durch diese Szene müssen wir eine gefühlte Niederlage hinnehmen. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr so viele Ballbesitzphasen und waren nicht mehr so griffig wie in der ersten Hälfte. Das hat uns am Ende die Punkte gekostet.“