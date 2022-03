Matthias Zimmermann, nach Corona-Pause zurück in der Startelf:

„Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit killen können. Wenn wir da ein, zwei Tore schießen, geht das Spiel anders aus. Vor dem Tor haben wir noch einiges zu tun. Es ist uns in dieser Saison schon zu oft passiert, dass wir in der Nachspielzeit Gegentore kassiert haben. Wir müssen uns in Zukunft besser belohnen. Am Ende nehmen wir das 1:1 aber mit.“