Tim Walter, Trainer des HSV:

„Es ist schwierig, das Ganze in Worte zu fassen. Wir sind schon sehr enttäuscht über das, was uns widerfahren ist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Überzahl zielstrebiger in die Box gehen. Da sterben wir manchmal in Schönheit. Für uns ist das von der Punkteausbeute her zu wenig.“