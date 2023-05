Rückrunden-Zeugnis für die „Zwote“, Teil zwei Mit Fortuna-Talent Corsten kam der große Aufwärtstrend

Niko Vukancic (3/0) In der Hinrunde noch zwischen Startelf und Profikader gependelt, verletzte sich vor dem Start ins neue Jahr und fehlte weite Teile der Rückrunde. Kam nur in den letzten drei Spielen zum Einsatz, einmal davon für nur zwei Minuten. Fügte sich in den beiden Partien, die er startete, gut in die Innenverteidigung ein, stach dabei aber erwartungsgemäß noch nicht wieder so hervor wie vor seiner Verletzung.