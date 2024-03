Was Trainer Thioune dazu sagt Diese große Chance bietet Fortuna ihr Restprogramm

Spätestens, wenn der Frühling Einzug hält und die Magnolien blühen, beginnt bei den Fußballfans das große Rechnen. Was geht noch für meine Mannschaft? Muss ich noch zittern? Oder schon mal Urlaubstage für die Relegationsspiele anmelden? In Düsseldorf ist das natürlich auch so, erst recht, nachdem Fortuna dank ihres Zwischenspurts mit drei Zu-Null-Siegen binnen 20 Tagen und zehn von zwölf möglichen Punkten in dieser Zeit wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze gefunden hat.