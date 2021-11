Spät-Einsatz am Sonntag : Das rechnet sich Fortunas U23 für das Derby in Köln aus

Düsseldorf Derby ist Derby – ob es nun die ersten Mannschaften sind oder die U23-Teams. Insofern ist die Vorfreude auf das Kräftemessen mit Gastgeber 1. FC Köln groß bei Fortuna. Wie die personelle Lage bei der „Zwoten“ ist und was der Trainer sagt.

Der Kernkader der „Zwoten“ ist in dieser Saison alles andere als groß, und hinzu kommt, dass sich Torwart Franz Langhoff und Kapitän Tim Oberdorf im Trainingsbetrieb der Profis befinden. Besonders für Letzteren hatte Coach Michaty indes erneut lobende Worte parat: „Dass er seine Sache so gut macht, freut mich besonders. Tim ist ein Musterbeispiel dafür, was mit Einstellung, Charakter und Teamfähigkeit möglich ist.“ Kostenpflichtiger Inhalt Nach Informationen unserer Redaktion soll der 25-Jährige bereits in der kommenden Woche einen Profivertrag bis 2024 unterzeichnen.