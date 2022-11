Drei Hauptpunkte der JHV : Das passiert auf Fortunas Mitgliederversammlung

Düsseldorf Am Sonntag beginnt um 11 Uhr Fortunas Mitgliederversammlung. Es ist das turnusmäßige Treffen des Traditionsvereins, und im Gegensatz zu vergangenen Jahren stehen diesmal keine allzu großen Dispute zu erwarten. Aber die Versammlungen des Zweitligisten sind immer auch eine Wundertüte.

Wer am Sonntag zu Fortunas Mitgliederversammlung geht, muss sich warm anziehen. Weil es so richtig drunter und drüber gehen wird? Nun, eher deswegen, weil der Verein der Energiekrise Rechnung trägt und die Arena für das Treffen nicht beheizen wird – die Besucher sollten also besser Pullover und Jacke dabei haben. Was das „drunter und drüber“ anbelangt, sollte es diesmal aller Wahrscheinlichkeit nach keine allzu großen Ausschläge geben.

Wahlen. Wie eingangs erwähnt: Der Aufsichtsrat bleibt in seiner bisherigen Besetzung im Amt, es muss niemand neu hinein- oder sogar hinaus gewählt werden. Auch der Wahlausschuss bleibt so zusammen, wie er ist. Somit steht einzig die Wahl der Kassenprüfer auf der Tagesordnung, und ohne dieses vereinsrechtlich wichtige Amt unterschätzen zu wollen: Konfliktpotential birgt dieser Punkt nicht.

Katar. Die höchst umstrittene WM-Endrunde in dem Wüstenstaat mit dem noch umstritteneren Regime steht vor der Tür. Somit ist es mehr als wahrscheinlich, dass dieses Thema auf der Mitgliederversammlung noch einmal eine Rolle spielen wird. Hintergrund dabei ist, dass die Arbeitsgruppe Transparenz unter Federführung von Michael Heydekamp auf der Versammlung des vergangenen Jahres dafür gesorgt hat, dass Aufsichtsrat, Vorstand und Mitglieder ein gemeinsames Positionspapier beschlossen haben, das sich eindeutig für einen Boykott der WM ausspricht. Bis heute als einziger deutscher Profiverein übrigens. In den vergangenen Wochen kam dennoch Kritik auf, dass sich die Klubführung öffentlich nicht noch stärker positionierte – deshalb ein Thema für den Sonntag.

Allofs. Sein Vertrag läuft in wenigen Monaten aus. Spannend, ob vielleicht schon rund um die JHV eine Entscheidung sich anbahnt. Allofs könnte sich grundsätzlich eine weitere Amtszeit vorstellen, hat aber auch konkrete Vorstellungen, was Investitionen angeht. Man muss abwarten.

Überraschungen. Fortuna war immer eine Wundertüte. Und so sollte besser niemand eine hohe Wette darauf eingehen, dass sich nicht doch eine Diskussion an einem Thema entzündet oder hochschaukelt. Das kann einen der zuvor genannten Punkte betreffen, vielleicht aber auch die Toiletten am Paul-Janes-Stadion oder einen Nebensatz in der Vereinssatzung oder die Öffnungszeiten der Fanshops. Fortuna ist nun mal ein lebendiger Verein – und das ist ja auch gut so. Solange alles sportlich-fair verläuft.