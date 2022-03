Fortunas Mittelfeldspieler : Das neue Gesicht des Edgar Prib

Düsseldorf Fortunas Mittelfeldspieler schien nach anderthalb mehr oder weniger verkorksten Jahren in Düsseldorf schon so gut wie abgeschrieben. Nun aber überraschte er beim 1:1 gegen den HSV mit einer ganz starken Leistung. Welche Rolle der frühere Hannoveraner noch spielen kann.

Zwar stand Prib in seinem ersten Jahr unter Trainer Uwe Rösler immerhin 18 Mal in der Startelf, wurde aber 17 Mal ausgewechselt. Unter Röslers Nachfolger Christian Preußer wurden es dann nur noch sechs Nominierungen für die Anfangsformation, die aber viermal in Auswechslungen endeten. Elfmal wurde der 32-Jährige unverletzt nicht einmal für den Spieltagskader nominiert, dreimal fehlte er nach der Roten Karte in Hamburg (1:1).

Da sein Vertrag in Düsseldorf am 30. Juni ausläuft, schien es das gewesen zu sein. Edgar Prib und Fortuna – das klassische Missverständnis. Doch stop: Da gibt es ja noch diesen Daniel Thioune. Der neue Trainer hat seit seinem Amtsantritt so einiges auf links gedreht bei Fortuna. So auch in Sachen Prib. Zwar blieb dieser in Thiounes ersten Spielen noch ohne Einsatz, wurde dann aber beim 3:0 gegen Ingolstadt eingewechselt und fand sich dann in Paderborn in der Startelf wieder.