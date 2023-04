Für das nächste Topspiel Das muss Fortuna aus dem Spiel gegen den HSV lernen

Letztlich hing alles an wenigen Momenten. Wie so oft in dieser verrückten Saison in der Zweiten Liga. Ein Moment wie der, als Christoph Klarer um ein Haar die Großchance des Hamburgers Sonny Kittel vereitelt hätte – und stattdessen bei seinem Klärungsversuch den Ball über Torhüter Florian Kastenmeier ins eigene Netz lupfte. Ein Moment wie der, als Tim Oberdorf in der Nachspielzeit mit seinem Distanzschuss fast noch das 3:2 gemacht hätte – der Ball aber um Zentimeter das Tor verfehlte.